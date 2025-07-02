Türkiye Kick Boks Şampiyonası İzmir'de Başladı

Türkiye Kick Boks Şampiyonası İzmir'de Başladı
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Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından 81 ilden 6 bin sporcunun katılımıyla İzmir'de gerçekleştirilen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nın açılış töreni yapıldı. Federasyon başkanı Salim Kayıcı, şampiyonanın sonunda milli takımlara sporcuların seçileceğini belirtti.

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından 81 ilden 6 bin sporcunun katılımıyla İzmir'de gerçekleştirilen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nın açılış töreni gerçekleştirildi.

Federasyon başkanı Salim Kayıcı, Halkapınar Spor Salonu'nda büyükler, gençler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde dün başlayan şampiyonanın açılış töreninde, İzmir'de böyle bir organizasyonu yaptıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Yaz spor okullarının açılışını da şampiyonayla yapıldığını bildiren Kayıcı, "Türkiye Kick Boks Milli Takımımız, takım halinde dünya, Avrupa, İslam Oyunları ve Uluslararası Akdeniz şampiyonudur. Yani bizim kıracağımız rekor kalmadı." dedi.

Kayıcı, şampiyona sonunda milli takımlara sporcuların seçileceğini sözlerine ekledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici de 6 bin sporcunun kıyasıya mücadele edeceğini belirterek, ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmaların ardından dün başlayan müsabakalara bugün de devam edildi.

Şampiyona 12 Temmuz'da tamamlanacak.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
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