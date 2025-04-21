Türkiye Kaykay Federasyonu, Los Angeles 2028 için Çalıştay Düzenledi

Türkiye Kaykay Federasyonunun kapsamlı ilk çalıştayı, yaklaşık 150 katılımcıyla Yalova'da gerçekleştirildi.

2017 yılında kurulan federasyonun Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları öncesindeki çalışma planını şekillendirecek çalıştay yapıldı.

Federasyonun açıklamasına göre, 96 kulüp ve 391 sporcuya ulaşan kaykay ve paten branşında mevcut durumu ve gelişim olanaklarını değerlendirmek amacıyla düzenlenen çalıştaya, Gençlik Spor Bakanlığı yetkilileri, akademisyenler, il müdürleri, spor yöneticileri, hukukçular, medya mensupları, antrenörler ve sporcular katıldı. İki gün süren oturumların ardından hazırlanan sonuç raporu, federasyon tarafından daha sonra yayımlanacak.

Yapılan oturumlarda sponsorluk, hukuk, çocuk koruma, medya ve tanıtım, organizasyon, AR-GE, teknik kurul, sağlık, dış ilişkiler, bilişim kurulları bir araya gelerek ilk öneriler paketini hazırladı ve çalıştay katılımcılarına sundu.

Olimpiyatlarda iki disiplinde (park stil ve sokak stil) kadın ve erkek olmak üzere toplamda dört kategoride madalya verilen kaykayın yanı sıra henüz olimpik olmayan ancak aynı federasyonun çatısı altında bulunan tekerlekli paten branşının da gelişimine dair fikirler masaya yatırıldı.

Hedef, Los Angeles 2028'e katılmak

Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Fahrettin Yıldız, çalıştaya katkı veren tüm birimlere teşekkür ederek, Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Yıldız, "Burada çok kapsamlı bir toplantı yaparak A'dan Z'ye büyük bir fotoğraf çektik. Aldığımız geri dönüşlerle beraber, bunları Bakanlığımız ve yereldeki kurumlarımızla paylaşarak çocuklarımıza en güzel geleceği hazırlayacağız. Katkı veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Kaykay için harika bir başlangıç oldu." ifadelerini kullandı.