Türkiye Karate Premier Ligi'nin İkinci Etabı Zonguldak'ta Yapılacak

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Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Karate Premier Ligi'nin ikinci etabı, 27-29 Haziran 2025 tarihlerinde Zonguldak Kozlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Organizasyona 1500'den fazla sporcu katılacak.

Türkiye Karate Premier Ligi'nin ikinci etabı, 27-29 Haziran 2025 tarihlerinde Zonguldak Kozlu Spor Salonu'nda yapılacak.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Türkiye Karate Premier Ligi'nin ikinci etabı, 27-29 Haziran 2025 tarihlerinde Zonguldak Kozlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Ümit, Genç, U21 ve Büyükler kategorilerinde düzenlenen ligin İstanbul'da yapılan ilk etabının ardından, ikinci etap Zonguldak'ta devam edecek. Organizasyonda Türkiye'nin dört bir yanından gelen bin 500'ün üzerinde sporcu tatamiye çıkarak kıyasıya mücadele verecek.

Zonguldak Valiliği ve Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla hayata geçirilen organizasyonun, karate sporunun ülke genelinde yaygınlaşmasına ve genç sporcuların gelişimine önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Türkiye Karate Premier Ligi, Zonguldak etabının ardından Manisa, Mersin ve Muş'ta düzenlenecek etaplarla devam edecek.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, Zonguldak'ta gerçekleştirilecek bu önemli organizasyona verdikleri desteklerden dolayı Zonguldak Valisi Sayın Osman Hacıbektaşoğlu'na ve Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Halil Hacı'ya teşekkürlerini iletti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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