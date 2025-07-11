Türkiye Karate Premier Ligi Murat Eşsiz Etabı Manisa'da Başladı

Türkiye Karate Premier Ligi Murat Eşsiz Etabı Manisa'da Başladı
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Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Karate Premier Ligi'nin üçüncü ayağı Manisa'da başladı. 1350 sporcunun katıldığı organizasyonda, sporcular klasman puanları toplamak için mücadele ediyor. Federasyon Başkanı Ercüment Taşdemir, etkinliğin Türk karate sporuna katkı sağladığını vurguladı.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Karate Premier Ligi'nin üçüncü ayağı olan Murat Eşsiz Etabı, Manisa'da başladı.

Muradiye Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona, 46 ildeki 228 kulüpten 1350 sporcu katıldı.

Farklı yaş kategorilerinde mücadele eden sporcular, klasman puanları toplamak ve sezon sonunda yapılacak büyük finale katılabilmek için kıyasıya yarıştı.

Organizasyonun açılış töreninde konuşan Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, Türkiye'nin modern spor tesisi altyapısı sayesinde nitelikli sporcular yetiştirdiklerini belirterek, "Premier Lig projesiyle Türk karatesine yeni bir soluk getirdik. Her etapta çıtayı biraz daha yukarı taşıyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından organizasyona katılan protokol üyelerine plaket takdim edildi.

Taştemir ve protokol üyeleri, daha sonra müsabakaları tamamlanan kategorilerde dereceye geren sporculara madalyalarını verdi.

Organizasyon 13 Temmuz'da sona erecek.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Spor
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