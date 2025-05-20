Türkiye Karate Federasyonu ve Esenyurt Üniversitesi'nden Eğitim Protokolü

Türkiye Karate Federasyonu ve Esenyurt Üniversitesi'nden Eğitim Protokolü
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Türkiye Karate Federasyonu ile İstanbul Esenyurt Üniversitesi arasında imzalanan protokol, federasyona bağlı sporculara yüzde 50 burs imkanı sunuyor. Ayrıca, başarı gösteren sporculara ek burs olanakları sağlanacak. Bu iş birliği, spor ve eğitim alanında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Türkiye Karate Federasyonu (TKF) ile İstanbul Esenyurt Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

TKF'nin açıklamasına göre iş birliği kapsamında federasyona bağlı sporcular, İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nde yüzde 50 burslu okuyabilecek. Türkiye Karate Şampiyonalarında dereceye giren sporcular yüzde 10 ek bursla öğrenim görecek. Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında kürsüye çıkanlar ise tam burslu eğitim alabilecek.

Gençlerin akademik ve sportif kariyerlerini eş zamanlı sürdürebilmelerine olanak sağlayan iş birliğinin spor ve eğitim dünyasına örnek model olması bekleniyor.

Ermenistan'daki Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'ndaki başarıların ardından karateye ve sporculara desteği artırmak amacıyla yapılan iş birliği çerçevesinde Esenyurt Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Özyurt, federasyon tarafından "onursal başkan" ilan edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özyurt, "Onursal başkanlık görevimle birlikte bu gururun kalıcı hale gelmesi için sorumluluk üstlenmek istedim. Üniversite olarak gençlerimizin hem eğitimine hem spor kariyerlerine destek olmak bizim için bir görevdir." ifadelerini kullandı.

TKF Başkanı Ercüment Taşdemir ise Özyurt'un gösterdiği "vizyonun" Türk karatesine verilen değerin en açık örneği olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
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