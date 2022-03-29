Türkiye-İtalya maçında ilk 11'ler belli oldu! Kuntz'dan şaşırtan tercihler
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Hazırlık maçında A Milli Takım, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda İtalya'yı konuk ediyor. Saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
A Milli Futbol Takımımız, Konya'da İtalya ile özel maçta karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Ay-yıldızlı ekipte, milli takım kariyerine nokta koyduğunu açıklayan Burak Yılmaz kadroda yer almazken, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Almanya doğumlu oyuncu Salih Özcan aday kadroya dahil edildi. Öte yandan Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ve Serdar Aziz sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı. İtalya'da as kadro oyuncularından Giovanni Di Lorenzo, Gianluca Mancini, Luiz Felipe, Jorginho, Marco Verratti, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne, Domenico Berardi, Alessandro Florenzi ve Matteo Politano kadroda yer almıyor.
İŞTE İLK 11'LER
Türkiye: Altay, Ozan, Merih, Çağlar, Mert, Hakan, Dorukhan, Rıdvan, Kerem, Cengiz, Enes
İtalya: Donnarumma, De Sciglio, Acerbi, Chiellini, Biraghi, Pessinai,Cristante, Tonali, Zaniolo, Raspadori, Scamacca.