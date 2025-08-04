Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi Ankara'da Başladı
Meyra Palas Otel'de düzenlenen turnuvada 15 takım, 15 tur boyunca mücadele edecek. 204 satranç oyuncusunun yer aldığı organizasyonda aralarında 44 büyükustanın da bulunduğu oyuncular yer alacak.
Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi, Ankara'da başladı.
Meyra Palas Otel'de düzenlenen turnuvada 15 takım, 15 tur boyunca hamle yapacak.
Aralarında 44 büyükustanın (GM) da yer aldığı 204 satranç oyuncusu, 16 Ağustos'ta tamamlanacak organizasyonda mücadele edecek.
Kaynak: AA / Ayşe Nur Zeybek - Spor