Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Çebi, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çebi, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Spor" kategorisindeki fotoğrafları değerlendiren Çebi, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye ile Avusturya arasında oynanan karşılaşmada milli futbolcu Merih Demiral'ın attığı gol sonrası bozkurt işareti yapmasını anlatan "Gol sevinci" adlı Oğuz Yeter'in çektiği fotoğrafa oy verdi.

Çebi, "Haber" kategorisinde "TEKNOFEST" başlıklı Musa Serdar Terzioğlu'nun çektiği, Adana'da düzenlenen TEKNOFEST'te ziyaretçilerin ilgi gösterdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'yı anlatan fotoğrafı tercih etti.

"Günlük Hayat" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Kar eğlencesi" adlı fotoğrafını seçen Çebi, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde de Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde, suyun altında" fotoğrafından yana oy kullandı.

Çebi, "Özgür Suriye" kategorisinde ise "Savaşçı" başlıklı Hüseyin Nasır'ın çektiği Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Münbiç ilçesinde örgüte ait bazı noktalarda yüksekliği 7 metreyi bulan tüneli konu alan fotoğrafa oy verdi.