Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti
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Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti ve 17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'na davet etti.
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ziyarette bulundu.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre AK Parti İzmir Milletvekili Kasapoğlu'nu makamında ziyaret eden Eroğlu'nun, 31 Temmuz-6 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek 17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'na davet ettiği belirtildi.
Şeref Eroğlu'nun, Kasapoğlu'na Türk güreşine sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ettiği kaydedildi.
Kaynak: AA / Tuncay Yazıcı - Spor