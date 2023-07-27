Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti ve 17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'na davet etti.