Türkiye, Gençler Avrupa Kürek Şampiyonası'nda iki bronz madalyanın sahibi oldu!

Türkiye Kürek Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Türk sporcular, Krušvica'da düzenlenen müsabakalarda tek kürek ve dört tek kaptanlık sınıfında Avrupa üçüncüsü oldu. Organizasyonda tek kürekçiler Süleyman Yılmaz ve Yasin Şen, Eren Akbaş, Mohammad Ella Erp Aktaş (Dümenci), Berat Kopal ve Devrim Salman'dan oluşan milli takım, dört tek kaptan kategorisinde bronz madalya kazandı.

BRONZ MADALYA KAZANDILAR

Milli sporcularımız Eren Akbaş - Devrim Salman - Yasin Şen - Berat Kopal - Mehmet Eralp Aktaş (D), 1 ve 2 Haziran'da Polonya'nın Kruszwica kentinde düzenlenen U19 Avrupa Şampiyonası'nda U19 Erkekler Dörtlü Tekler müsabakalarına katıldı. Yarışmacılar bronz madalya kazandı.

U19 erkekler dörtlü kürek takımımız Semi Yağız Al - Gökmen Kaan Sezer - Mehmet Yıldız - Naturalp Akdeniz beşinci oldu.