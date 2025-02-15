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Türkiye, EYOF'ta Tarihinde İlk Kış Olimpik Takım Madalyasını Kazandı

Türkiye, EYOF'ta Tarihinde İlk Kış Olimpik Takım Madalyasını Kazandı
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2025 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde kısa kulvar sürat pateni karışık takım 2000 metre bayrak yarışında bronz madalya kazanarak Türkiye'ye tarihindeki ilk kış olimpik takım madalyasını kazandırdı.

2025 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'ndeki (EYOF) kısa kulvar sürat pateni karışık takım 2000 metre bayrak yarışında 3'üncü olan milli sporcular, Türkiye'ye organizasyondaki ilk takım madalyasını kazandırdı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Derya Karadağ, Nisa Nur Fidan, Berat Efe Dal ve Yusuf Miraç Uludağ'dan oluşan takım, Gürcistan'ın Bakuriani kentinde düzenlenen oyunlarda piste çıktı.

Ay-yıldızlı sporcular, kısa kulvar sürat pateni karışık takım 2000 metre bayrak yarışı finalindeki 2: 55.823'lük dereceleriyle bronz madalya alarak tarihteki ilk kış olimpik takım madalyasını elde etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
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