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Türkiye, Dünya Muaythai Şampiyonası'nda 43 sporcuyla temsil edilecek

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Dünya Muaythai Şampiyonası, 31 Mayıs-9 Haziran'da Yunanistan'da gerçekleştirilecek. Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Patra kentinde düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi 43 sporcu temsil edecek. Şampiyonada milli formayı giyecek sporcular arasında Ayten Özdemir, Sibel Oruç, Salih Samed Oruç ve Utku Mete Yağcı gibi isimler yer alıyor.

Dünya Muaythai Şampiyonası, 31 Mayıs-9 Haziran'da Yunanistan'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Muaythai Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Patra kentinde düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi 43 sporcu temsil edecek.

Organizasyonda 23 yaş altı kategorisinde 9 kadın ve 12 erkek, büyüklerde ise 10 kadın ve 12 erkek milli sporcu madalya mücadelesi verecek.

Şampiyonada milli formayı giyecek sporcular şunlar:

Büyük kadınlar: Ayten Özdemir, Sibel Oruç, Gülistan Turan, Nadiye Özdemir, Ezgi Keleş, Kübra Kocakuş, Bediha Taçyıldız, Halime Eke, Büşra Beyazbal, Zeliha Nur Kamaç,

Büyük erkekler: Salih Samed Oruç, Utku Mete Yağcı, Abdulsamet Uğurlu, Yusuf Şalk, Sercan Koç, Şakir Bakirov, Kubilay Tarhan, İsa Taşdemir, Nejat Derin, Enes Bilben, Muammer Can Eker, Umut Eryılmaz

23 yaş altı kadınlar: Neriman Tarhan, Melis Sude Pehlivan, Melek Bulut, Ayşenur Tandoğan, Doğa Dikmen, Gülcan Öztürk, Cemile Aykoç, Biran Duran, Ekin Öykü Aydoğmuş

23 yaş altı erkekler: Mahmut Aşkın, Onur Turan, Abdülsamet Koç, Serhat Taylan Kılıç, Ömer Çavgın, Hasan Uluşan, Serkan Çavgın, Enes Asil, Mehmet Zeki Arıcı, Ubeyd Aksoy, Hakan Mert Gündüz, Ahmet Büyükbüberoğlu

Kaynak: AA / Spor

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