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Türkiye, Dünya Judo Şampiyonası'nda 15 sporcuyla temsil edilecek

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Türkiye Judo Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek olan Dünya Judo Şampiyonası'nda Türkiye'yi 7 kadın ve 8 erkek sporcu temsil edecek.

Türkiye'yi 15 sporcunun temsil edeceği Dünya Judo Şampiyonası, 19-23 Mayıs tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Abu Dabi'deki organizasyona 110 ülkeden, 682 judocu katılacak.

Şampiyonada Türkiye'den 7 kadın, 8 erkek sporcu mücadele edecek.

2024 Dünya Judo Şampiyonası milli takım kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kadınlar

48 kilo: Sıla Ersin, Tuğçe Beder

57 kilo: Özlem Yıldız, Hasret Bozkurt

70 kilo: Fidan Öğel

78 kilo: Kayra Almira Özdemir

+78 kilo: Hilal Öztürk

Erkekler

60 kilo: Salih Yıldız

66 kilo: Muhammet Ali Demirel

73 kilo: Umalt Demirel, Bilal Çiloğlu

81 kilo: Vedat Albayrak

90 kilo: Mihael Zgank

100 kilo: Münir Ertuğ

+100 kilo: İbrahim Tataroğlu

Kaynak: AA / Spor

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