Türkiye bu pozisyonu konuşuyor! Güntekin Onay'ın canlı yayında söyledikleri olay oldu

Galatasaray'ın sahadan 2-1 galip ayrıldığı maçta Sivasspor'un iptal edilen golü büyük tartışma yaratt. Futbol kamuoyu golün iptaline ilişkin geçerli bir sebep bulamazken yayıncı kuruluşta moderatör ve yorumcu Güntekin Onay'ın "Biz spor servisinde 40 kişiyiz hiçbirimiz anlamadık golün neden iptal edildiğini." sözleri sosyal medyada gündem oldu. Galatasaray taraftarı, Onay'ın bu sözlerine tepki gösterdi.

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivas spor'u 2-1'lik skorla mağlup ederken ev sahibi ekibin iptal edilen golü maça damga vurdu. Karşılaşma sonrası beIN Sports ekranlarında Güntekin Onay'ın konuya ilişkin sözleri dikkat çekti.

"HİÇBİRİMİZ ANLAMADIK NEDEN İPTAL EDİLDİĞİNİ"

Güntekin Onay maç sonrası iptal edilen gole ilişkin yaptığı yorumda, "Sivas spor'un iptal edilen bir golü var, açıkçası biz spor servisinde 40 kişiyiz hiçbirimiz anlamadık neden iptal edildiğini." ifadelerini kullandı.

Görüntü: BeIN Sports

VAR'DA İNCELEYİP GOLÜ İPTAL ETTİ

Sivasspor, 50. dakikada Fredrik Ulvestad'ın golüyle maçta durumu 1-1'e getirdi. Ancak gol VAR'a takıldı. Yaklaşık 10 dakika VAR'da incelenen gol daha sonra hakem Erkan Özdamar tarafından iptal edildi. Ancak futbol kamuoyu golün iptaline dair hiçbir geçerli sebep bulamadı.