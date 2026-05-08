Türkiye Basketbol Ligi'nde play-off yarı final maçları yarın başlayacak

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi yarı final play-off maçları yarın başlayacak. İlk karşılaşma Parmos Boldo BK ile Göztepe arasında oynanacak. İkinci yarı final maçı ise Gaziantep Basketbol ile Konya Büyükşehir Belediyespor arasında gerçekleşecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yarı finaldeki ilk maç Parmos Boldo BK ile Göztepe arasında olacak. Yarın saat 16.00'daki müsabaka, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak.

Yarı final serisinin diğer müsabakası ise 10 Mayıs Pazar günü saat 14.00'te oynanacak. Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmada Gaziantep Basketbol, Konya Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

Seride 2 galibiyete ulaşan takımlar final biletini alacak.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş
