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Türkiye Basketbol Ligi'nde Play-Off Heyecanı Başlıyor

Türkiye Basketbol Ligi'nde Play-Off Heyecanı Başlıyor
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. hafta maçları ve Türkiye Basketbol Ligi'nde başlayacak play-off yarı final ve Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'ndeki play-off final serisi için program açıklandı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne 28. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde play-off yarı final, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde ise play-off final serisi başlayacak.

Liglerde haftanın programı şöyle:

Bugün:

18.00 Manisa Basket Divissa-Galatasaray (Özlem Mostem)

Yarın:

13.00 Mersinspor-Bursaspor Yörsan (Servet Tazegül)

15.30 Aliağa Petkimspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Enka)

18.00 TOFAŞ-Bahçeşehir Koleji (TOFAŞ)

4 Mayıs Pazar:

18.00 Darüşşafaka Lassa-Semt77 Yalovaspor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

5 Mayıs Pazartesi:

18.00 Anadolu Efes-Beşiktaş Fibabanka (Basketbol Gelişim Merkezi)

20.30 Türk Telekom-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Ankara)

6 Mayıs Salı:

19.00 Fenerbahçe Beko-Karşıyaka (Ülker Spor ve Etkinlik)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Ligde yarın başlayacak play-off yarı final serisinde 2 maç kazanan takım finale kalacak. İlk maçların programı şöyle:

Yarın:

15.00 Esenler Erokspor-Çayırova Belediyespor (Ahmet Cömert)

4 Mayıs Pazar:

20.30 MKE Ankaragücü Ikon Menkul-Konya Büyükşehir Belediyespor (TOBB ETÜ)

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi

Ligde play-off final serisi yarın başlayacak ve 3 maç kazanan takım şampiyon olacak.

Yarın:

17.30 JM Çanakkale Belediyespor-Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor (Anafartalar)

5 Mayıs Pazartesi:

18.30 JM Çanakkale Belediyespor-Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor (Anafartalar)

8 Mayıs Perşembe:

19.00 Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor-JM Çanakkale Belediyespor (Yıldırım Beyazıt)

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
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