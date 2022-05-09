Türkiye, Avrupa Grand Prix Okçuluk Yarışması'nı 9 madalya ile zirvede bitirdi
AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
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Türkiye, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Grand Prix Okçuluk Yarışması'nda madalya sıralamasında zirvede yer aldı.
Türkiye, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Grand Prix Okçuluk Yarışması'nda madalya sıralamasında zirvede yer aldı.
Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Filibe kentindeki organizasyonda 4 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 9 madalya kazanan milli takım genel klasmanda birinciliği elde etti.
Türkiye'yi 4 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyayla İtalya takip etti. Lüksemburg ise birer altın, gümüş ve bronz madalyayla üçüncü sırada yer aldı.
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor