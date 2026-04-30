Turkish Airlines Open 2026 Golf Turnuvası'nın ilk günü sona erdi

DP World Tour takviminde yer alan ve DP Dünya Turu Asya Serisi kapsamında Antalya'da organize edilen Turkish Airlines Open 2026 Golf Turnuvası'nın ilk günü tamamlandı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum National Golf Kulübü sahasında gerçekleştirilen turnuvaya 32 ülkeden 4'ü Türk 156 sporcu katıldı.

Turnuvanın ilk gününde İsveçli Mikael Lindberg 66 vuruş (-6) skorla lider bitirirken saha rekorunu da egale etti. İspanyol Alejandro Del Rey, İskoç Ewen Ferguson ve Güney Afrikalı Daniel Van Tonder ise ilk raundu 67 vuruş (-5 ) skorla tamamladı.

Türk golfçüler arasından en iyi skoru Leon Açıkalın kaydetti. Açıkalın günü 74 vuruş (+2) skorla bitirirken, Taner Yamaç 75 vuruş (+3) skor, Mutlu Güner de ilk raundu 76 vuruşla (+4) skorla tamamladı. Turnuvaya amatör olarak katılan İbrahim Tarık Aslan 78 vuruş (+6) skorla günü noktaladı.

Dört gün sürecek turnuvada, iki gün sonunda ilk 65'e giren golfçüler, son iki gün final grubunda mücadele etmeye hak kazanacak. 2 milyon 750 bin dolar para ödülünün dağıtılacağı turnuvada şampiyon olan golfçü, 467 bin doların da sahibi olacak.