Sinop'un Gururu Ayaz Ortaokulu Dart Takımı Türkiye 5'incisi Oldu
Ayaz Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Berkant Günaydın öncülüğünde hazırlanan öğrenciler, dart yıldızlar kategorisinde önce il şampiyonu oldu. Başarılı performansını sürdüren ekip, Karadeniz Bölge Şampiyonası'nda 3'üncülük elde ederek Türkiye birinciliğine katılma hakkı kazandı.
Türkiye genelinde düzenlenen şampiyonada güçlü rakiplerle mücadele eden Türkeli temsilcisi, turnuvayı Türkiye 5'incisi olarak tamamladı.
Elde edilen başarıyla ilgili açıklama yapan Günaydın, sporcularının azim ve mücadeleleriyle önemli bir derece elde ettiğini belirterek, öğrencilerini tebrik etti. - SİNOP