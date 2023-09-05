Turkcell Süper Lig Atletizm Final Yarışmaları İzmir'de Başladı
İzmir Atatürk Stadı'nda düzenlenen Turkcell Süper Lig Atletizm Final Yarışmaları başladı. Toplam 40 branşta gerçekleşen yarışmalara 16 takımdan 315 sporcu katılıyor. Fenerbahçe, ENKA, Galatasaray gibi takımlar erkeklerde, Fenerbahçe, ENKA, Batman Petrolspor gibi takımlar ise kadınlarda mücadele ediyor. Yarışmalar yarın düzenlenecek kupa töreniyle sona erecek.
Turkcell Süper Lig Atletizm Final Yarışmaları, İzmir Atatürk Stadı'nda başladı.
Toplam 40 branşta düzenlenen yarışmalara 8 kadın, 8 erkek takımı olmak üzere 16 takımdan 315 sporcu katılıyor.
Erkeklerde Fenerbahçe, ENKA, Galatasaray, Batman Petrolspor Kulübü, İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Türk Silahlı Kuvvetler (TSK) Spor Gücü ve Mardin Atletizm Spor Kulübü mücadele ediyor.
Kadınlarda ise Fenerbahçe, ENKA, Batman Petrolspor Kulübü, İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Gaziemir Belediyespor Kulübü ve Mardin Belediyespor Kulübü yarışıyor.
Yarışmalar, yarın düzenlenecek kupa töreniyle sona erecek.