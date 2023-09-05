Turkcell Süper Lig Atletizm Final Yarışmaları İzmir'de Başladı

İzmir Atatürk Stadı'nda düzenlenen Turkcell Süper Lig Atletizm Final Yarışmaları başladı. Toplam 40 branşta gerçekleşen yarışmalara 16 takımdan 315 sporcu katılıyor. Fenerbahçe, ENKA, Galatasaray gibi takımlar erkeklerde, Fenerbahçe, ENKA, Batman Petrolspor gibi takımlar ise kadınlarda mücadele ediyor. Yarışmalar yarın düzenlenecek kupa töreniyle sona erecek.