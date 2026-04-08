Basketbol: BKT Avrupa Kupası

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası yarı final üçüncü maçında Cosea JL Bourg'a 94-78 yenilerek turnuvadan elendi. Seriyi 2-1 kazanan Bourg, finalde Beşiktaş GAİN ile karşılaşacak.

Salon: Ekinox

Hakemler: Ioannis Foufis (Yunanistan), Carlos Cortes (İspanya), Josip Radojkovic (Hırvatistan)

Cosea JL Bourg: Mcghee 13, Gach 21, Lindo 9, Kokila 7, Mokoka 15, Mitchell 6, Moulare 9, Mcdowell-White 6, Agee 8, Kane

Türk Telekom : Devoe 9, Trifunovic 3, Simonovic 5, Doğuş Özdemiroğlu 5, Bankston 8, Smith 18, Allman 7, Alexander 10, Usher 13, Berkan Durmaz

1. Periyot: 26-16

Devre: 43-39

3. Periyot: 68-59

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk bölümünde ev sahibi ekip Lindo ve Mokoka ile skor bulurken, Türk Telekom rakibine Bankston ile pota altından cevap verdi. Beşinci dakikayı 13-11 önde geçen Cosea JL Bourg, ilk periyodun ikinci bölümünde çembere gitmekte zorlanan Türk Telekom karşısında dış atışlarda etkili olarak farkı çift haneye (23-12) çıkardı. Türk Telekom, ilk çeyreği 10 sayı (26-16) farkla geride tamamladı.

İkinci çeyreğe 5-0'lık seriyle başlayan Türk Telekom, rakibine mola aldırdı. Moladan iyi dönen ev sahibi ekip farkı yeniden çift haneye (31-21) çıkarsa da kısa sürede toparlanan Türk Telekom, yakaladığı 14-3'lük seriyle öne geçti: 34-35. Soyunma odasına JL Bourg'un 43-39 üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü periyoda üç sayılık basketlerle iyi bir başlangıç yapan Fransa ekibi, hücum ribaundlarını da alarak farkı tekrar çift haneye taşıdı: 56-46. Final yolunda son periyoda JL Bourg, 68-59'luk skor avantajıyla girdi.

Final periyodunda Both Gach'ın üst üste smaç basketleriyle hücumda ritim yakalayan JL Bourg karşısında 14 sayı (79-65) geriye düşen Türk Telekom'da başantrenör Erdem Can mola aldı. Mola dönüşü de istediği oyunu oynayamayan ve son iki dakikaya 89-69 geride giren Türk Telekom, parkeden 94-78 mağlup ayrıldı.

Beşiktaş GAİN ile Cosea JL Bourg arasındaki final serisi, 22 Nisan'da başlayacak.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
