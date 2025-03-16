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Türk Telekom, Aliağa Petkimspor'u 85-75 Mağlup Etti

Türk Telekom, Aliağa Petkimspor'u 85-75 Mağlup Etti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Türk Telekom, evinde Aliağa Petkimspor'u 85-75'lik skorla geçti. Maçta etkili performans sergileyen oyuncular arasında Anthony Brown öne çıktı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Türk Telekom, sahasında karşılaştığı Aliağa Petkimspor'u 85-75 mağlup etti.

Hakemler: Kaan Büyükçil, Alper Altuğ Köselerli, Mesut Öztürk

Türk Telekom: Anthony Brown 17, Braian Angola 11, Yoan Makoundou 15, Kyle Alexander 6, İsmet Akpınar 17, Olivier Hanlan 15, Javon Bess 2, Melih Tunca 2, Kay Patrick Bruhnke, Berkan Durmaz, Mahir Ağva

Başantrenör: Erdem Can

Aliağa Petkimspor: Russel 2, Tyree 11, Yavuz Gültekin, Aldridge 11, Salinas 6, Dotson 16, Van Beck 3, Williams 6, Troy Selim Şav 5, Karahan Efeoğlu 15

Başantrenör: Burak Gören

1. Periyot: 21-12(Türk Telekom lehine)

Devre: 37-28 (Türk Telekom lehine )

3. Periyot: 62-49 (Türk Telekom lehine) - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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