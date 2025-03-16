Türk Telekom, Aliağa Petkimspor'u 85-75 Mağlup Etti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Türk Telekom, evinde Aliağa Petkimspor'u 85-75'lik skorla geçti. Maçta etkili performans sergileyen oyuncular arasında Anthony Brown öne çıktı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Türk Telekom, sahasında karşılaştığı Aliağa Petkimspor'u 85-75 mağlup etti.
Hakemler: Kaan Büyükçil, Alper Altuğ Köselerli, Mesut Öztürk
Türk Telekom: Anthony Brown 17, Braian Angola 11, Yoan Makoundou 15, Kyle Alexander 6, İsmet Akpınar 17, Olivier Hanlan 15, Javon Bess 2, Melih Tunca 2, Kay Patrick Bruhnke, Berkan Durmaz, Mahir Ağva
Başantrenör: Erdem Can
Aliağa Petkimspor: Russel 2, Tyree 11, Yavuz Gültekin, Aldridge 11, Salinas 6, Dotson 16, Van Beck 3, Williams 6, Troy Selim Şav 5, Karahan Efeoğlu 15
Başantrenör: Burak Gören
1. Periyot: 21-12(Türk Telekom lehine)
Devre: 37-28 (Türk Telekom lehine )
3. Periyot: 62-49 (Türk Telekom lehine) - ANKARA