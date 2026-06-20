Türk taraftarlar, stadyum çevresinde uzun kuyruklar oluşturdu

A Milli Futbol Takımı'nın, Paraguay ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Türk taraftarlar, San Francisco sokaklarını adeta kırmızı-beyaza bürürken, stadyum çevresinde uzun kuyruklar oluşturdu.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında TSİ 06.00'da San Francisco'da bulunan Bay Area Stadyumu'nda Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesinde San Francisco sokaklarını Türk taraftarlar doldurdu. Taraftarlar Calle de Luna'da toplanarak uzun kuyruklar eşliğinde stadyuma doğru yola çıktı. - SAN FRANCISCO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı