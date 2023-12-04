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Türk Takımları Avrupa'da 6 Maça Çıkacak

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Kadın voleybolunda Türk takımları, Avrupa'da 6 maça çıkacak. Türk Hava Yolları, Eczacıbaşı Dynavit, Nilüfer Belediyespor, Fenerbahçe Opet, VakıfBank ve Galatasaray Daikin takımları müsabakalara katılacak.

Kadın voleybolunda Türk takımları, bu hafta Avrupa'da 6 maça çıkacak.

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası müsabakalarında sahaya çıkacak Türk takımlarının maç programı şu şekilde:

Yarın:

15.30 Türk Hava Yolları-Levallois Paris Saint Cloud (CEV Kupası son 16 turu ikinci maçı)

19.00 Eczacıbaşı Dynavit-Maritza (Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçı)

6 Aralık Çarşamba:

18.00 Nilüfer Belediyespor-Oberbank Steelvolleys (Challenge Kupası son 16 turu ikinci maçı)

19.00 Fenerbahçe Opet-Potsdam (Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçı)

19.30 VakıfBank-Jedinstvo (Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçı)

21.30 Wiesbaden-Galatasaray Daikin (Challenge Kupası son 16 turu ikinci maçı)

Kaynak: AA / Spor

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