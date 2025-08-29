Türk Takımları Avrupa Arenasında
Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki durumları ve rakipleri hakkında bilgiler yer alıyor. Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne veda ederken; Galatasaray'ın rakipleri belirlendi. Fenerbahçe ise yeni bir maça hazırlanıyor.
GALATASARAY
- Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri; Liverpool, Manchester City, Atletico Madrid, Eintracht Frankfurt, Bodo/Glimt, Ajax, Union SG ve Monaco oldu.
18.30 Sarı kırmızılı ekip, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
UEFA
14.00-15.00 UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi kura çekimi gerçekleştirilecek. UEFA Avrupa Ligi'ne ikinci torbadan katılacak Fenerbahçe'nin rakipleri belli olacak. Samsunspor ise, UEFA Konferans Ligi kura çekimine beşinci torbadan katılacak.
BEŞİKTAŞ
Uefa Avrupa Konferans Ligi'nde İsviçre ekibi Lausanne'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş, Avrupa kupalarına veda etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılarda teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in sözleşmesi feshedildi. Bu gelişmenin ardından gece geç saatlerde Sergen Yalçın ile görüşen Başkan Serdal Adalı, tecrübeli teknik adamla anlaşma sağladı.
SAMSUNSPOR
UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında sahasında Panathinaikos ile 0-0 berabere kaldı. İlk karşılaşmayı deplasmanda 2-1 kaybeden kırmızı-beyazlılar, bu sonuçla yoluna Uefa Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek.
BAŞAKŞEHİR FK
Başakşehir FK, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu rövanş maçında Romanya temsilcisi Universitatea Craiova'ya 3-1 mağlup oldu. İlk maçı da 2-1 kaybeden turuncu-lacivertlilerin Avrupa macerası sona erdi.
FENERBAHÇE
14.00 Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başlayacak.
SÜPER LİG
21.30 Göztepe - Konyaspor
1'İNCİ LİG
19.00 Van Spor FK - Bandırmaspor
21.30 Sarıyer - Erzurumspor FK
BASKETBOL
- Avrupa Basketbol Şampiyonası
14.45 Türkiye - Çekya