Türk Takımları Avrupa Arenasında

GALATASARAY

- Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri; Liverpool, Manchester City, Atletico Madrid, Eintracht Frankfurt, Bodo/Glimt, Ajax, Union SG ve Monaco oldu.

18.30 Sarı kırmızılı ekip, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

UEFA

14.00-15.00 UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi kura çekimi gerçekleştirilecek. UEFA Avrupa Ligi'ne ikinci torbadan katılacak Fenerbahçe'nin rakipleri belli olacak. Samsunspor ise, UEFA Konferans Ligi kura çekimine beşinci torbadan katılacak.

BEŞİKTAŞ

Uefa Avrupa Konferans Ligi'nde İsviçre ekibi Lausanne'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş, Avrupa kupalarına veda etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılarda teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in sözleşmesi feshedildi. Bu gelişmenin ardından gece geç saatlerde Sergen Yalçın ile görüşen Başkan Serdal Adalı, tecrübeli teknik adamla anlaşma sağladı.

SAMSUNSPOR

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında sahasında Panathinaikos ile 0-0 berabere kaldı. İlk karşılaşmayı deplasmanda 2-1 kaybeden kırmızı-beyazlılar, bu sonuçla yoluna Uefa Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek.

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir FK, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu rövanş maçında Romanya temsilcisi Universitatea Craiova'ya 3-1 mağlup oldu. İlk maçı da 2-1 kaybeden turuncu-lacivertlilerin Avrupa macerası sona erdi.

FENERBAHÇE

14.00 Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başlayacak.

SÜPER LİG

21.30 Göztepe - Konyaspor

1'İNCİ LİG

19.00 Van Spor FK - Bandırmaspor

21.30 Sarıyer - Erzurumspor FK

BASKETBOL

- Avrupa Basketbol Şampiyonası

14.45 Türkiye - Çekya