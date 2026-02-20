Haberler

'4 Büyükler'den, Süper Lig Kadın Futbol Birliği için ilk adım

'4 Büyükler'den, Süper Lig Kadın Futbol Birliği için ilk adım
Güncelleme:
Türk kadın futbolunun geleceğini şekillendirecek Süper Lig Kadın Futbol Birliği'nin temelleri, Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen toplantı ile atıldı. kadın futbolunun kurumsal kimliğini kazanması adına önemli isimlerin katıldığı bu toplantı, kadının futboldaki yerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Toplantıda; Şile Bilgi Doğa Başkanı Hasan Şahinkaya, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Şansal, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Emir Aral, Hakkarigücü Yönetim Kurulu Üyesi Tamer Özkal ve Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Atasoy yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Futbol, Kadın Futbolu ve Engelli Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, Türkiye Futbol Federasyonu Kadın Futbol Direktörü Oray Baykal, Türkiye Futbol Federasyonu Kadın Ligleri Sorumlusu Aslıhan Yılmaz, Kadın A Milli Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve Erkek Kulüpler Birliği Genel Sekreteri Çağrı İlk, Türk kadın futbolunun geleceği için tarihi öneme sahip toplantıda görüş bildirerek birliğin kurulması için destek oldu.

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Merve Öztopaloğlu ile Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Atasoy, geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti. Hacıosmanoğlu, Öztopaloğlu ile Atasoy'a "Çalışmalarınızda her türlü desteğe hazırız" mesajı verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
