Hentbol hakemleri Tekin Çetin ve Yunus Emre Öksüz, EHF kokartı aldı
Türk hentbol hakemleri Tekin Çetin ve Yunus Emre Öksüz, EHF aday hakem kursunu tamamlayarak 20 yıl sonra uluslararası kokart almaya hak kazandı.
Türk hentbol hakemleri Tekin Çetin ve Yunus Emre Öksüz, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) tarafından Kosova'da düzenlenen aday hakem kursunu başarıyla tamamlayarak kokart almaya hak kazandı.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre Tekin Çetin ve Yunus Emre Öksüz, aday hakem kursunda tüm teorik ve uygulamalı değerlendirmeleri başarıyla tamamlayarak EHF hakemi oldu.
Kürşad Erdoğan-İbrahim Özdeniz ikilisinin ardından Türkiye'den iki hakem, 20 yıl sonra uluslararası kokart aldı.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan