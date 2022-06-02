Türk Hava Yolları, Naz Aydemir Akyol'u kadrosuna kattı - Haberler

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Türk Hava Yolları, Naz Aydemir Akyol'u kadrosuna kattı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Türk Hava Yolları, Naz Aydemir Akyol'u kadrosuna kattı

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Fenerbahçe Opet'ten ayrılan deneyimli pasör Naz Aydemir Akyol ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Fenerbahçe Opet'ten ayrılan deneyimli pasör Naz Aydemir Akyol ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Naz Aydemir Akyol, transfer süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, "Türk Hava Yolları ile anlaştığım için çok mutluyum. Takım olarak pek çok başarıya imza atacağımıza inanıyorum. Takım arkadaşlarımla beraber başarılı bir sezon yaşamak için sabırsızlanıyorum" dedi.Kulüp yönetim kurulunun da katıldığı imza töreninde transfer süreciyle alakalı olarak açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Türkiye'nin önemli oyuncularından Naz ile sözleşme imzaladığımız için mutluyuz. Bundan sonraki süreçte geçmiş tecrübelerini takımımıza aktaracağına ve başarılı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Naz Aydemir Akyol Türk Hava Yolları Fenerbahçe voleybol Spor Haberler

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