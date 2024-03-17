Türk futbolunun utanç gecesi! Trabzonsporlu taraftar Fenerbahçe'nin kalecisine yumruk attı
Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı maç sonrasında Trabzonsporlu taraftarlar, sahaya girerek sevinen Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. O anlarda güvenlik güçlerinden kurtulan bir taraftar, Fenerbahçe'nin yıldız file bekçisi Livakovic'e yumruk attı. Yediği yumruk sonrası sarsılan kaleci yere düştü.
Trabzonspor- Fenerbahçe maçı sonrası Trabzonsporlu taraftarlar sahaya inip sarı-lacivertli futbolculara saldırdı. O anlarda Fenerbahçe'nin yıldız file bekçisi Livakovic'e yumruk atıldı.
MAÇ SONU ORTALIK KARIŞTI
Trabzonsporlu taraftarlardan kaçmaya çalışan Fenerbahçeli futbolcular, soyunma odasına gitmekte hayli zorlandı. Ortalık resmen boks ringine döndü.
LIVAKOVIC'E YUMRUK ATTILAR
O anlarda güvenlik güçlerinden kurtulan bir taraftar, Fenerbahçe'nin yıldız file bekçisi Livakovic'e yumruk attı. Yediği yumruk sonrası sarsılan kaleci yere düştü.