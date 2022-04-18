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Türk futbolunda tarihi karar yolda! Süper Lig'de küme düşme kaldırılıyor

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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TFF ve MHK'deki istifaların ardından Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Beyaz Futbol programında dile getirilen iddia sonrası yorumcu Sinan Engin, "Futbolu iptal edelim. 2 sene falan futbolu yasaklayalım daha iyi." ifadelerini kullandı.

Tff Başkanı Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifalarının ardından Türk futbolunda büyük bir deprem yaşanıyor. Son olarak Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılacağı iddiası büyük ses getirdi.

"2 SENE FUTBOLU YASAKLAYALIM"

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Beyaz Futbol programında, Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılacağı öne sürüldü. Konuya ilişkin yorumda bulunan Sinan Engin, "Futbolu iptal edelim. 2 sene falan futbolu yasaklayalım daha iyi yani." dedi. Süper Lig'de küme düşme potasındaki takımların TFF'den alt lige düşmenin kaldırılması yönünde hafta içi talepte bulunması beklenirken, TFF'nin bu talebe sıcak bakacağı belirtiliyor.

Türk futbolunda tarihi karar yolda! Süper Lig'de küme düşme kaldırılıyor

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Süper Lig, Mhk, TFF, Spor, Haberler

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