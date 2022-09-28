Türk futbolunda devrim gibi bir karar! Altıntop'un hedefi Markus Merk

Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Türk futbolunda bir devrim yaratmanın peşinde. Alman çalıştırıcı Kuntz'a güvenini her fırsatta dile getiren Altıntop, MHK Başkanlığı'na da eski Alman hakem Markus Merk'i getirmenin hesaplarını yapıyor. Eski TFF yönetimi zamanında hazırlanan raporda yabancı bir ismin MHK Başkanlığı'na getirilmesi tavsiye edildiği ortaya çıkarken, Altıntop konuyla ilgili girişimlerini sürdürüyor.

Süper Lig'de tartışmaların odağı haline gelen Türk hakemler, her fırsatta yabancı hakem düşüncesinin öne çıkmasına sebep oluyordu. Hamit Altıntop'un da Markus Merk'i MHK Başkanlığı'na getirme düşüncesi gündeme bomba gibi düştü.

RAPORDA YAZIYOR

David Elleray'in Nisan ayında hazırladığı raporda, MHK'nin başına yabancı bir ismin atanmasını tavsiye ettiği öne sürüldü. Eski başkan Nihat Özdemir zamanında hazırlanan bu rapor, Mehmet Büyükekşi yönetiminin elinde de bulunuyor.

BÜYÜKEKŞİ VE ALTINTOP KONU HAKKINDA GÖRÜŞTÜ

Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Markus Merk'in MHK Başkanı olma konusunda görüştü. Altıntop bu görüşmeden bir onay alamasa da, girişimlerini sürdürüyor.