Türk futbolu yıkımın eşiğinde! İstifanın arkasında ses kaydı var iddiası gündeme oturdu

Türk futbolunda kaos her geçen gün katlanarak büyüyor. TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifa etmesinin ardından MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu da görevini bıraktı. Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Beyaz Futbol programında çarpıcı iddialarda bulundu.

"FERHAT GÜNDOĞDU'NA SES KAYDI DİNLETTİLER"

Ahmet Çakar yaptığı açıklamada, "Aldığım bilgiyi söylüyorum. Beylerbeyi Tesisleri'nde Ferhat Gündoğdu ve MHK üyeleri atamaları yaparken, telefon geliyor. Ferhat Gündoğdu'na ses kaydı dinlettiler. Bu ses senin mi? diye sordular. Yarım saat sonra Ferhat Gündoğdu istifa etti." ifadelerini kullandı.

"TÜRK FUTBOLUNDA DEPREMİ O ZAMAN GÖRÜN"

Tapenin ortaya çıkması durumunda büyük ses getireceğini belirten Çakar, "Ferhat Gündoğdu'ya dinletilen tape benim elimde olsa kanun gereği yayınlayamam. Ancak bu tape yurt dışından bir sosyal medya hesabından ortaya çıkarsa Türk futbolunda depremi o zaman görün siz!" dedi.