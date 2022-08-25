Türk futbolu dibe vurdu! Şampiyonlar Ligi'nde 26 yıl sonra ilk kez yokuz

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e elenmesi, play-off turunda ise Trabzonspor'un Kopenhag'ı geçememesi sonucu, Türk futbolu için 26 yıl sonra bir ilk yaşandı. Şampiyonlar Ligi gruplarında 1996-1997 sezonundan bu yana en az 1 takımla temsil edilen Türkiye'den bu sezon hiçbir takım Devler Ligi'ne gidemedi.

Türkiye, 1996-1997 sezonundan bu yana aralıksız olarak temsil edildiği Şampiyonlar Ligi gruplarına bu sezon hiç takım gönderemedi.

26 YIL SONRA GRUPLARI GÖREMEDİK

Fenerbahçe'nin 2. eleme turunda Dinamo Kiev'e elenmesi ve play-off turunda Trabzonspor'un Kopenhag'ı geçemesi sonrası Türk futbolunda büyük bir yıkım yaşandı. 26 yıl sonra hiçbir Türk takımı Devler Ligi'nde grup aşamasını göremedi.

EN SON 1995'TE YAŞANMIŞTI

1995-1996 sezonunda son olarak Beşiktaş, play-off turunda Rosenborg'a elenmiş ve Türkiye o sezondan bu yana en az 1 takımla gruplara kalmayı başarmıştı.

1996-1997'den bu yana Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden takımlarımız: