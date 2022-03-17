Türk futbolu dibe vurdu! Avrupa'ya giden takım sayısı değişti, dev turnuvada artık yokuz

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ne veda etmesi sonrası Türkiye, UEFA Ülke Puanı Klasmanında ilk 15 dışında kaldı. Avrupa'ya göndereceğimiz takım sayısı 5'ten 4'e düşerken Avrupa Ligi'ne takım gönderme şansımız da ortadan kalktı.

3 TAKIM KONFERANS LİGİ'NE GÖNDERİLECEK

Bu sonucun ardından Türkiye, 2023-2024 sezonundan itibaren Avrupa'ya 4 takım gönderebilecek. Söz konusu ekiplerden 1'i UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, diğer 3'ü ise UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil edebilecek. Öte yandan Türkiye artık Avrupa Ligi'ne takım gönderemeyecek.