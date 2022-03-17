Türk futbolu dibe vurdu! Avrupa'ya giden takım sayısı değişti, dev turnuvada artık yokuz
Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın Barcelona'yı elenmesi sonrası, ülke puanı adeta dibe vurdu. UEFA sıralamasında ilk 15'te kalma şansını kaybeden Türkiye, 2023-2024 sezonundan itibaren Avrupa'ya 5 yerine 4 takım gönderebilecek. Öte yandan Türkiye artık Avrupa Ligi'ne de hiç takım gönderemeyecek.
Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ne veda etmesi sonrası Türkiye, UEFA Ülke Puanı Klasmanında ilk 15 dışında kaldı. Avrupa'ya göndereceğimiz takım sayısı 5'ten 4'e düşerken Avrupa Ligi'ne takım gönderme şansımız da ortadan kalktı.
3 TAKIM KONFERANS LİGİ'NE GÖNDERİLECEK
Bu sonucun ardından Türkiye, 2023-2024 sezonundan itibaren Avrupa'ya 4 takım gönderebilecek. Söz konusu ekiplerden 1'i UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, diğer 3'ü ise UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil edebilecek. Öte yandan Türkiye artık Avrupa Ligi'ne takım gönderemeyecek.