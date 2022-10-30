Türk futbolu daha iyisini görmedi! Jorge Jesus, Süper Lig tarihine geçti

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda İstanbulspor'u 5-2 mağlup etti. Bu sezon 11 maçta 34 gole ulaşan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Portekizli hoca, Süper Lig tarihinde bir takımın başında 10'dan fazla maça çıkan teknik direktörler arasında en yüksek gol ortalaması yakalayan isim oldu.

Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta İstanbulspor'u 5-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus ise inanması güç bir rekora imza attı.

JESUS'TAN İYİSİ YOK

Opta verilerine göre, Süper Lig tarihinde bir takımın başında 10'dan fazla maça çıkan teknik direktörler arasında en yüksek gol ortalaması yakalayan isim Jorge Jesus oldu.

BATSHUAYI ŞOV YAPTI

İstanbulspor engelini çok rahat geçen sarı-lacivertlilerde, Michy Batshuayi 3 gol ve 1 asistle karşılaşmanın yıldızı oldu.