Türk futbolcu, İbiza'da tutuklandı! Hakkındaki tüm suçlamaları reddediyor - Haberler

Bundesliga ekibi VfB Stuttgart'ta forma giyen Atakan Karazor, tatilini geçirmek için bulunduğu İspanya'nın İbiza Adası'nda tutuklandı. 25 yaşındaki futbolcunun kulübünden yapılan açıklamada, "Atakan Karazor kendisine yönlendirilen tüm suçlamaları reddediyor. Kulüp, oyuncunun avukatlarıyla sürekli iletişim halinde." ifadeleri kullanıldı.

HAKKINDA TECAVÜZ İDDİALARI VAR

Ajansspor'da yer alan habere göre bazı yabancı kaynaklar, 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun, 18 yaşındaki bir kıza tecavüz ettiğini öne sürdü. Atakan Karazor'un İbiza'da tutuklanma sebebinin, bu iddialar olduğu düşünülüyor.

ATAKAN KARAZOR KİMDİR

13 Ekim 1996 doğumlu Atakan Karazor, futbola Almanya'nın SW Essen takımında başladı. Bochum altyapısına geçen Atakan, Borussia Dortmund II ve Kiel'de forma giydi. 25 yaşındaki orta saha, 2019 yılında Stuttgart'a 800 bin Euro bonservis ile transfer oldu. Atakan, geçtiğimiz ay kulübü ile sözleşme uzatmıştı. Geçtiğimiz sezon Stuttgart ile 25 karşılaşmada görev alan Atakan Karazor, rakip fileleri havalandırmayı başaramazken, 1 defa takım arkadaşlarına gol pası verdi.

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