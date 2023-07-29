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Turgutluspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

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TFF 3'üncü Lig takımlarından Turgutluspor, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına antrenmanla başladı. Teknik direktör Ramazan Çelik yönetiminde yapılan çalışmada oyuncular koşu ve aerobik çalışması yaptı. Yeni sezon öncesi teknik ekibin de belirlendiği açıklandı.

TFF 3'üncü Lig'de Turgutluspor, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Kırmızı-siyahlılar, Turgutlu Belediyesi Irlamaz Spor Vadisi Tesisleri'nde ilk çalışmasını yaptı. Teknik direktör Ramazan Çelik yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular koşu ve aerobik çalışma gerçekleştirdi. Antrenmanı Sportif Direktör Sadullah Erarslan da izledi. Turgutluspor'da yeni sezon öncesi göreve getirilen Ramazan Çelik'in ekibi de belli oldu. Çelik'in ekibinde Hakan Kurt yardımcı antrenör, İlhan Yılmaz kaleci antrenörü, Furkan Köymen atletik performans antrenörü, Musa Topoğlu ise analizci olarak görev yapacak.

- Turgutlu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Turgutlu Belediyesi Ramazan Çelik Turgutluspor Spor Haberler

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