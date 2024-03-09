Turgutluspor ve Kemerkent Bulvarspor Berabere Kaldı
TFF 3. Lig 2. Grup 23. hafta mücadelesinde Turgutluspor, evinde karşılaştığı Kemerkent Bulvarspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçta toplamda 4 gol atıldı.
TFF 3. Lig 2. Grup 23. hafta mücadelesinde Turgutluspor, evinde karşılaştığı Kemerkent Bulvarspor ile 2-2 berabere kaldı.
Hakemler: Özer Özden, Okan Delier, Okan Taşköprü
Turgutluspor: Zekeriya, Emre Çölgeçen, Mert Denizli, Tolga, Hakkı İsmet (Feyzullah dk. 89), Mustafa Yılmaz (Berkay dk. 73), Hamit, Recep (Cihan dk.61), Alperen (Emre dk. 90), Uğur (Ozan dk. 90), Taha
Kemerkent Bulvarspor: Furkan Yardım, Furkan Çetinkaya, Oğuzcan, Ayberk, Emin Kaan, Umut (Ali Efe dk. 71), Kaan Güdü, Yiğit, Furkan Çölik (Ali Can dk. 71), Serkan (Ferhat dk. 51), Samet (Muhammed dk. 90)
Goller: Tolga (dk. 12), Hakkı İsmet (dk. 83) (Turgutluspor), Ayberk (dk. 1), Kaan Güdü (dk. 88)(Kemerkent Bulvarspor)
Sarı kartlar: Zekeriya (Turgutluspor), Furkan Çölik (Kemerkent Bulvarspor) - MANİSA