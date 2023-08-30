Turgutluspor Teknik Direktörü Ramazan Çelik, Afyonkarahisar kampını değerlendirdi

TURGUTLU,

TFF 3'üncü Lig 27nci Grup'ta yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Turgutluspor'da teknik direktör Ramazan Çelik, Afyonkarahisar kampını değerlendirdi. Çalışmaların çok verimli geçtiğini belirten Çelik, "Sezona Turgutlu'da geniş bir kadroyla başlamıştık. Hem altyapımızdan yetişen genç oyuncular hem de denemeye aldığımız oyuncuların durumunu değerlendirmek için Turgutlu'daki çalışmalar bize önemli katkı sağladı. Turgutlu'da yaptığımız 25 günlük çalışmanın ardından Afyon kampında yer alan kadromuz da şekillenmiş oldu. Bu kadromuzla kamp çalışmalarımızı yaptık. Eksiklerimizi giderme anlamında önemli hazırlık maçları oynadık" dedi.