Turgutluspor, Teknik Direktör Ramazan Çelik ile Yollarını Ayırdı

TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor yönetimi, Teknik Direktör Ramazan Çelik ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını açıkladı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor Yönetimi yazılı bir açıklama yaparak Teknik Direktör Ramazan Çelik ile yollarını ayırdıklarını bildirdi. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Teknik direktör Ramazan Çelik ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Her iki taraf için hayırlısı olsun." ifadelerine yer verildi. - MANİSA