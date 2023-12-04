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Turgutluspor, Pazarspor'u mağlup ederek liderliği sürdürdü

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Turgutluspor, Pazarspor'u 2-0 yenerek liderliği sürdürdü. Teknik Direktör Ramazan Çelik, takımın performansından memnun olduğunu belirtti.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Amasyaspor deplasmanındaki beraberlikle liderlik koltuğunu averajla Batman Petrolspor'a kaptıran Turgutluspor, evinde Pazarspor'u Veysel Karani Ünal'ın golleriyle 2-0 yenerek şampiyonluk yaışını sürdürdü. Son 5 maçta 4 galibiyet alan Turgutlu, bay geçeceği hafta öncesi Batman'la birlikte 27'şer puanla zirveyi paylaşıyor. Kırmızı-siyahlı ekip bu haftayı bay geçtikten sonra ilk yarının son haftasında devre finali niteliğindeki maçta Batman Petrolspor'a konuk olacak.

Büyük mutluluk yaşayan Turgutluspor Teknik Direktörü Ramazan Çelik, "Çok zor bir maç bizi bekliyordu ve beklediğimiz gibi de oldu. Ligin en çok koşan takımına karşı mücadele ettik. Oynayan herkes, tüm teknik kadro, tüm yönetim ve tribündeki taraftarımız yüreğini ortaya koydu. Bu takım sezon başından beri üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor, yapmaya da devam edeceğiz. Bütün Turgutlu halkına armağan olsun. Birlikte çok daha güzel günler göreceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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