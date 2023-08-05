Turgutluspor, Noyan Öz ile sözleşme yeniledi

TFF 3'üncü Lig takımı Turgutluspor, sözleşmesi biten Noyan Öz ile yeniden anlaşmaya vardı. Geçen sezon başarılı bir performans sergileyen Noyan, yeni sezonda takımının başarısı için çalışacak.

TFF 3'üncü Lig takımı Turgutluspor, sözleşmesi biten 31 yaşındaki gurbetçi santrfor Noyan Öz ile yeniden anlaşmaya vardı.

Tesislerde yapılan imza törenine Başkan Gökhan Akın, Başkan Yardımcısı Ercan Hızal ve Sportif Direktör Sadullah Erarslan da katıldı. Geçen sezon ligde 19 maçta 5 gol, kupada 1 müsabakada 1 gol atan Noyan, "Teklifi düşünmeden kabul ettim. Yuvamda kaldığım için mutluyum. Yeni sezonda takım arkadaşlarımla birlikte bu şanlı kulüp için var gücümle çalışıp, takımımın başarısına katkıda bulunmak için savaşacağım" dedi.