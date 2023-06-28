Turgutluspor'da Zeki Sinanoğlu ve Levent Aktuğ takımda kaldı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Turgutluspor'da iç transferde orta saha Zeki Sinanoğlu ve kanat Levent Aktuğ takımda kaldı. İki futbolcuya tesislerde imza töreni düzenlendi. Törene katılan Başkan Gökhan Akın, "Yeni sezon öncesi önceliğimizi iç transfere verdik. Tecrübelerine inandığımız ve güvendiğimiz orta saha oyuncumuz Zeki Sinanoğlu ve kanat oyuncumuz Levent Aktuğ ile anlaşma sağladık. Camiamıza hayırlı olsun. Zeki ve Levent yeni sezonda takım içinde hem ağabeylik yapacaklar hem de takımımızın başarısına katkıda bulanacaklar. Anlaşma her iki taraf için hayırlı ve uğurlu olsun. Transfer çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor