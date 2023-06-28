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Turgutluspor'da Zeki Sinanoğlu ve Levent Aktuğ takımda kaldı

Turgutluspor'da Zeki Sinanoğlu ve Levent Aktuğ takımda kaldı

Spor Haberleri

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Turgutluspor'da iç transferde orta saha Zeki Sinanoğlu ve kanat Levent Aktuğ takımda kaldı. Başkan Gökhan Akın, yeni sezon öncesi iç transfere öncelik verdiklerini belirterek, Zeki Sinanoğlu ve Levent Aktuğ ile anlaşma sağladıklarını açıkladı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Turgutluspor'da  iç transferde orta saha  Zeki Sinanoğlu ve kanat  Levent Aktuğ takımda kaldı. İki futbolcuya tesislerde imza töreni düzenlendi. Törene katılan Başkan Gökhan Akın, "Yeni sezon öncesi önceliğimizi iç transfere verdik. Tecrübelerine inandığımız ve güvendiğimiz orta saha oyuncumuz Zeki Sinanoğlu ve kanat oyuncumuz Levent Aktuğ ile anlaşma sağladık. Camiamıza hayırlı olsun. Zeki ve Levent yeni sezonda takım içinde hem ağabeylik yapacaklar hem de takımımızın başarısına katkıda bulanacaklar. Anlaşma her iki taraf için hayırlı ve uğurlu olsun. Transfer çalışmalarımız devam ediyor" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Turgutluspor Gökhan Akın Spor Haberler

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