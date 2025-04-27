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Tuncay Şanlı Ahlatcı Çorum FK'dan İstifa Etti

Tuncay Şanlı Ahlatcı Çorum FK'dan İstifa Etti
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Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, MKE Ankaragücü'ne 1-0 kaybetmenin ardından istifa etti. Şanlı, basın toplantısında futbol adına güzel şeyler yapma amacını vurguladı.

Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, Trendyol 1. Lig'de MKE Ankaragücü'ne 1-0 yenildikleri maçın ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Tuncay Şanlı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok fazla yorum yapmayacağını belirterek, "Değmez de zaten. Benim ve ekibimin amacı şudur; futbol adına güzel şeyler yapabilir miyiz? Oyunsal olarak oyunculara ne verebiliriz? Derdimiz o. Hakemle ilgili oynarken de yorum yapmadım, yine yapmayacağım. Çünkü yorumsuz bir durum var. İçeride oyuncu grubuma da söyledim, onlara teşekkür ettim, çalışmayacağımı dile getirdim." ifadelerini kullandı.

Ahlatcı Çorum FK, Tuncay Şanlı yönetiminde çıktığı 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Ligde son iki maçını kaybeden ve play-off hattından uzaklaşan Ahlatcı Çorum FK, 51 puanla 13. sırada bulunuyor.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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