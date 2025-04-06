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Tuncay Duran ve Alp Horoz, Uluslararası Tenis Turnuvası'nda Şampiyon Oldu

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Uluslararası Heraklion Erkekler Tenis Turnuvası'nda Tuncay Duran ve Alp Horoz, finalde Vasilios Caripi-Jonas Pelle Hartenstein ikilisini 2-0 yenerek çiftlerde şampiyonluğa ulaştı.

Uluslararası Heraklion Erkekler Tenis Turnuvası'na katılan Tuncay Duran ile Alp Horoz, finalde Vasilios Caripi-Jonas Pelle Hartenstein ikilisini 2-0 yenerek çiftlerde şampiyonluğa ulaştı.

Tuncay-Alp çifti, Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Kandiye kentinde düzenlenen, toplam 15 bin dolar ödüllü turnuvanın finalinde, Güney Afrikalı Caripi ve Alman Hartenstein'ın karşısına çıktı.

Milli tenisçiler, sert zeminde oynanan karşılaşmayı 6-1 ve 6-3'lük setlerle kazanarak beraber 2'nci çiftler şampiyonluğunu elde etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
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