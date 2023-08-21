- Tuna Üzümcü : "Oyuncularımı kutluyorum"

İZMİR - Tuzlaspor Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, Altay maçının ardından, "Oyuncularımı gösterdikleri performanstan dolayı kutluyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Altay, konuk ettiği Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, "Geçen hafta haksız bir mağlubiyet almıştık. Bu hafta evimizde oynayacağımız Tuzlaspor maçını kazanmak istiyorduk. Bizim için ihtiyacımız olan bir galibiyetti. İyi mücadele ve özverili oyunlarından dolayı oyuncularımı kutluyorum" diye konuştu.