TÜMOSAN Konyaspor, Başakşehir Maçına Hazır
TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 28 Eylül Pazar günü sahasında oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde yapılan antrenman, ısınma, çabukluk ve taktik çalışmalarla sürdü.
Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma ve çabukluk çalışması ile başladı.
Üç grupta oynanan 5'e 2 oyun ile devam eden antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.
Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Spor