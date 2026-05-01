TÜMOSAN Konyaspor: 3-2
Mehmet Can PEÇE/RİZE,STAT: Çaykur DidiHAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Kemal Elmas, Orhun Aydın DuranÇAYKUR RİZESPOR: Fofona, Hojer, Samet (Dk. 81 Emir), Mocsi, Mithat, Taylan (Dk. 72 Papanikolaou), Augusto (Dk. 72 Taha), Laçi, Olawoyin (81 Halil), Mebude, Sowe (Dk. 88 Buljubasic).
TÜMOSAN KONYASPOR: Deniz, Arif, Yasir (Dk. 71 İsmail), Uğurcan (Dk. 62 Baniya), Jin- Ho Jo, Bazoer (Dk. 80 Eren), Bjorlo, Olaigbe (Dk. 62 Bardhi), Gonçalves (Dk. 62 Jevtovic), Yhoan, Svendsen.
GOLLER: Dk. 18 Laçi, Dk. 58 Mebude, Dk. 65 Augusto (Çaykur Rizespor) – Dk. 16 Jin- ho Jo, Dk. 89 Yhoan (TÜMOSAN Konyaspor)
SARI KARTLAR: Augusto (Çaykur Rizespor) - Jin-ho Jo, Bardhi (TÜMOSAN Konyaspor)
Süper Lig'in 32'inci hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor evinde TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti. Mücadele Çaykur Rizespor'un 3- 2 üstünlüğüyle sona erdi.
2'nci dakikada Çaykur Rizespor gole yaklaştı. Olawoyin'in ceza sahası yayı üzerinden gönderdiği pasında sol çaprazda topla buluşan Mebude'nin şutunda top direğe çarpıp oyun alanına döndü. Ardından rakip savunma topu uzaklaştırdı.
9'uncu dakikada savunmadan dönen topu ceza sahası sağ çaprazında kontrol eden Laçi'nin doğrudan kaleye gönderdiği top kaleciden sekti. Kale sahası içerisindeki topu Konyaspor savunması dışarı gönderdi.
16'ncı dakikada Konyaspor öne geçti. Kaleci Fofana'nın pasında araya girip rakibinden topu alan Jin-ho Jo, topu ağlara gönderdi: 0-1.
18'inci dakikada ev sahibi beraberliği yakaladı. Sowe'nin ceza sahası içinde kaleye gönderdiği şutunda top kaleciden sekti. Kale sahası önünde topa ayağıyla dokunan Laçi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.
58'inci dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Laçi'nin derinlemesine pasında ceza sahası sağ kenarında topla buluşan Mebude'nin topu sürüp kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.
65'inci dakikada ev sahibi farkı 2'ye çıkardı. Augusto'nun sol kanatta kontrol edip, ceza sahası sol kenarından kaleye gönderdiği şutunda top yan direğe çarpıp ağlarla buluştu: 3- 1.
73'üncü dakikada Çaykur Rizespor'da Laçi'nin pasında ceza sahası sağ kenarında topla buluşan Papanikolou'nun şutunda kaleci Deniz topu çeldi.
77'nci dakikada Konyaspor'da savunma arkasında topla buluşan Svendsen'in şutunda top yan direğe çarpıp dışarı çıktı.
89'uncu dakikada konuk ekip farkı 1'e düşürdü. Eren'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Yhoan'ın doğrudan kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2.
