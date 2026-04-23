Tuba Demir bronz madalyanın sahibi oldu

ARNAVUTLUK'UN başkenti Tiran'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Tuba Demir, 55 kiloda bronz madalya kazandı.

Dünya Güreş Birliği (UWW) takımında yer alan Ekaterina Verbina'yı 55 kilo çeyrek finalinde 13-6 teknik üstünlükle yenen Tuba Demir, Ukraynalı Liliia Malanchuk ile yaptığı yarı final maçını kaybetti. Demir, bronz madalya için Makedon Veronika Konsevıch ile karşılaştı. Veronika ile mindere çıkan milli sporcu, maçın ilk devresini 3-2 önde kapattı. 2025, U23 Avrupa şampiyonu olan Demir, rakibini 5-2 yenerek bronz madalya kazandı. Bu sonuçla Tuba Demir, büyükler Avrupa şampiyonalarında ilk madalyasını kazanmış oldu.

'BAŞARININ ARKASINDA BÜYÜK BİR EMEK VAR'

Çok mutlu olduğunu belirten Tuba Demir, "Aslında finalde oynayabilirdim ama birkaç hata yüzünden olmadı. Buna da şükürler olsun. Büyükler kategorisindeki ilk madalyamı milli takım ve kulüp antrenörlerime armağan ediyorum. Başarının arkasında büyük bir emek var. Federasyon başkanımız Taha Akgül ve aileme de çok teşekkür ediyorum" dedi.

