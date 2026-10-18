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Tuana Süren, Avrupa Gençler Halter Şampiyonası'nda +86 kiloda 3 altın madalya kazandı

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Tuana Süren, Avrupa Gençler Halter Şampiyonası'nda +86 kiloda 3 altın madalya kazandı
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Tuana Süren, Durres'teki Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'nda genç kadınlar +86 kiloda 3 altın madalya kazandı. Türkiye Halter Federasyonu'na göre 7. gün mücadele eden Tuana, koparmada 108, silkmede 133, toplamda 241 kiloyla gençlerde Avrupa şampiyonu oldu.

Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'na katılan Tuana Süren, genç kadınlar +86 kilo kategorisinde 3 altın madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre Tuana, Arnavutluk'un Durres kentindeki organizasyonun 7. gününde mücadele etti.

Tuana, koparmada 108, silkmede 133, toplamda da 241 kilo kaldırarak gençlerde Avrupa şampiyonu oldu.

Kaynak: AA
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